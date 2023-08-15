وزارة الصحة تُطالب طرفي الاشتباكات بتوفير ممرات آمنة لإخراج العائلات

أخبار ليبيا 24

طالبت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية طرفي النزاع بتوفير ممرات آمنة لإخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بطرابلس.

وزارة الصحة وفي بيان لها قالت إنها تذكر الأطراف المتنازعة بقواعد الحماية العامة للسكان المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعت وزارة الصحة طرفي الاشتباكات إلى السماح للفرق الطبية والإنسانية بإنقاذ المواطنين المتواجدين في مناطق الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة.

وتابعت الوزارة أنّ الاشتباكات في طرابلس اندلعت وسط الأحياء المكتظة بالسكان وبالقرب من المؤسسات الطبية العامة والخاصة، مشيرة إلى تلقّيها نداءات استغاثة من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن حاجتها العاجلة لجميع فصائل الدم، لإنقاذ حياة المصابين جرّاء الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق جنوب طرابلس.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه نقاط التبرع التي خصصتها في كل من مصرف الدم الكائن بطريق الشط- طرابلس، ومستشفى الحوادث أبوسليم، ومستشفى طرابلس المركزي «شارع الزاوية»، وعربة التبرع المتمركزة بميدان الجزائر.