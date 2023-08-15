وزارة التعليم: نتابع التطورات في طرابلس وحماية الطلاب أولى أولوياتنا

أخبارليبيا24- خاص

مدير مكتب الإعلام بوزارة التربية والتعليم عبدالعزيز عيسى أكد أن وزارة التربية والتعليم تتابع عن كثب التطورات في طرابلس.

وأضاف عيسى في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه في حال استمرار التوتر الأمني، ستتخذ الوزارة قرارا بما يضمن سلامة طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الذي يجرون امتحانات الدور الثاني.

وأشار مدير مكتب الإعلام إلى أن حماية طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي هي أولى اولويات الوزارة دائما.

وكانت جامعة طرابلس أعلنت تعليق الدراسة والعمل الإداري والامتحانات الثلاثاء نتيجة لتطورات الأوضاع التي تشهدها العاصمة الليبية.