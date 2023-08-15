هيئة الإسعاف طرابلس تعلن تسجيل “16” مصاب بين مدنيين وطرفي النزاع

15 أغسطس، 2023 10:32 ص
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هيئة الإسعاف طرابلس
هيئة الإسعاف طرابلس

أخبار ليبيا 24

تجددت الاشتباكات العنيفة صباح اليوم الثلاثاء جنوب العاصمة طرابلس بين عناصر اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع، وقوات الردع التابعة لوزارة الداخلية.

وتأتي هذه الاشتباكات عقب تحفظ قوة الردع على آمر اللواء 444، محمود حمزة، بعد القبض عليه في مطار معيتيقة بطرابلس، وذلك خلال مرافقته رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، لحضور حفل تخريج دفعة من الجيش في مدينة مصراتة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أنه لم يتم تسجيل وفيات خلال الساعات الماضية من قبل وحدات الإسعاف العاملة في طرابلس على خلفية الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف أنه تم تسجيل 16 إصابة نارية من قبل غرفة الإسعاف المركزية الليبية، وأنه لم يتم تحديد انتماء المصابين ما بين مدنيين وطرفي النزاع، مطالبًا المدنيين بالتزام منازلهم بالمناطق التي تشهد اشتباكات نارية، إلى جانب مطالبته بضرورة وقف فوري للقتال المسلح داخل طرابلس، حفاظًا على  سلامة المدنيين.

15 أغسطس، 2023 10:32 ص
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