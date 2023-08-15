هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات استمرت لأكثر من 24 ساعة

أخبار ليبيا 24

أكد مراسل لوكالة أخبار ليبيا 24 على أن طرابلس تشهد الآن هدوءً حذرًا، إثر موافقة أحد طرفي القتال على وقف القتال بشكل مؤقت.

ووافق اللواء 444 قتال على وقف القتال مؤقتًا، شريطة عدم الانسحاب من مواقعه والمقار التي سيطر عليها خلال الاشتباكات مع جهاز الردع في طرابلس، وفق ما أكده مصدر مطلع لوكالة أخبار ليبيا 24. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار من المتقاتلين.

مطالبة الداخلية والأركان بالتدخل

وطالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة للجيش، الفريق محمد الحداد، بالتدخل لوقف الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع في طرابلس.

وطالب الدبيبة، بضرورة تدخل الأجهزة التابعة للداخلية والوحدات المساندة لفض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من الشرطة والعمل على استتباب الأمن.

وطالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع المسلح المندلع جنوب طرابلس، بتوفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

ودعا، نائب رئيس مجلس الوزراء المكلف بوزارة الصحة ، رمضان أبو جناح، طرفي النزاع إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

وقالت الوزارة، إن استهداف رجال وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم لواجباتهم، يعد خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويحول دون إنقاذ أرواح المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات.