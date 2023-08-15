نيمار ينضم إلى الهلال السعودي في صفقة لمدة عامين

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وقع النجم البرازيلي نيمار جونيور عقدًا لمدة عامين مع الهلال السعودي بعد ست سنوات مع باريس سان جيرمان فاز خلالها المهاجم البرازيلي بالعديد من الألقاب المحلية، لكن ليس دوري الأبطال الذي يتوق إليه النادي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية يوم الثلاثاء، لكن التقارير أفادت أن الرسوم تبلغ حوالي 90 مليون يورو (98.24 مليون دولار) بالإضافة إلى إضافات وتخضع لفحص طبي للاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

وأعلن نادي الهلال السعودي لدوري المحترفين عن توقيع نيمار على عقد حتى عام 2025، حيث كتب على موقع “إكس”: ” نيمـار هلاليًا حتى 2025″.

وقال نيمار: “أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي” في مقطع فيديو على حسابات الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نيمار بعد توقيع العقد، اليوم الثلاثاء، في باريس: “لقد حققت الكثير في أوروبا واستمتعت بأوقات خاصة ، لكنني كنت أرغب دائمًا في أن أكون لاعبًا عالميًا وأن أختبر نفسي بتحديات وفرص جديدة في أماكن جديدة”.

وأضاف، “أريد أن أكتب تاريخًا رياضيًا جديدًا، والدوري السعودي للمحترفين يتمتع بطاقة هائلة ولاعبين جيدين في الوقت الحالي”.

وقال: “لقد سمعت الكثير وتعلمت أنني أتابع قائمة طويلة من اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا في المملكة العربية السعودية على مر السنين، لذلك أعتقد أنها المكان المطلوب”.

وأضاف: “أحب الفوز وإحراز الأهداف، وأخطط لمواصلة ذلك في السعودية ومع الهلال”.