مرسيط ينفي تسجيل إصابات في مول “الملكية” جراء سقوط قذائف

15 أغسطس، 2023 12:00 ص
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أخبارليبيا24- خاص

نفى المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، تسجيل إصابات في مول “الملكية” جراء سقوط قذائف ، وجاري إخلاء العائلات من عين المكان.

وأضاف مرسيط في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أعلنا حالة النفير وانتشار كبير لسيارات الإسعاف بمحيط مناطق الاشتباكات المسلحة بالعاصمة.

وأوضح المتحدث أن فرق الإسعاف تمكنت من الوصول إلى مول “الملكية” من أجل إخلاء العائلات العالقة إثر الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس.

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