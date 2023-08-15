مجلس الدولة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في طرابلس

أخبار ليبيا 24

دان المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، الاشتباكات المسلحة في طرابلس، ودعا كل الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذه الاشتباكات تسببت في ترويع الأمنين وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر والدمار.

ودعا مجلس الدولة الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب صوت العقل وحل الإشكاليات بالطرق السلمية والقانونية.

وأكد مجلس الدولة على موقفه الثابت ورفضه التام لأي حروب جديدة في ربوع ليبيا عامة وطرابلس خاصة.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوات اللواء 444 قتال، تسبب في ترويع سكان المدينة وإغلاق منشآتها العامة فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي لم تحصى حتى الآن.

واندلعت الاشتباكات على خلفية اختطاف قوات جهاز الردع آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخرج.

وسمع دوي إطلاق النار في مناطق متفرقة في طرابلس منها بجوار مول الملكية في عين زارة وبجوار مستشفى طرابلس الطبي و سيمافرو بطريق الشط وغيرها من المناطق.

وتبادل الفصيلان إعلان أسر عدد من قواتهم، حيث أعلن جهاز الردع أسر سرية كاملة بكامل أسلحتها وعتادها، وعلى الجانب الآخر أعلن اللواء 444 أسر مجموعة تابعة لميليشيا القضائية الموالية لجهاز الردع في عين زارة.