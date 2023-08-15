قوة لمكافحة الإرهاب تتجه إلى طرابلس لفض النزاع المسلح بين الردع واللواء 444 قتال

أخبار ليبيا 24

انطلقت قوة تابعة لقوة مكافحة الإرهاب بقيادة مختار الجحاوي من مصراتة طرابلس، للتدخل في فض النزاع المسلح بين جهاز الردع التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة واللواء 444 قال التابع لوزارة العدل بحكومة الوحدة، إضافة إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين العالقين تحت نيران الاشتباكات.

وأكد مراسل أخبار ليبيا 24 خروج القوة إلى طرابلس وأن هدفها هو حث طرفي القتال إلى التهدئة وتوفير ممرات آمنة للمواطنين بمناطق الاشتباكات.

ولازالت الاشتباكات في طرابلس مشتعلة منذ مساء الإثنين بين على خلفية اعتقال جهاز لآمر اللواء 444، محمود حمزة.

وأكد شهود، استمرار القتال حتى وقت قريب بين الطرفين في منطقتي صلاح الدين وعين زارة جنوبي طرابلس.

وأكد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 تصاعد الدخان في سماء العاصمة طرابلس واستخدام أسلحة ثقيلة وسط مناطق الاشتباكات.

ويأتي ذلك على الرغم من ورود معلومات تفيد بأن جهاز الردع سلّم آمر اللواء 444 قتال إلى جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي.