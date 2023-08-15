توجيه كافة رحلات معيتيقة إلى مطار مصراتة نتيجة التوتر الأمني بطرابلس

15 أغسطس، 2023 12:08 ص
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مطار مصراتة الدولي
مطار مصراتة الدولي

أخبارليبيا24

أكد مدير مكتب الإعلام بمطار مصراتة سليمان الجيهمي، توجيه كافة رحلات معيتيقة إلى مطار مصراتة نتيجة التوتر الأمني بطرابلس.

وجاء هذا الأمر على خليفة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بين جهاز الردع واللواء 444 قتال بعد احتجاز آمر اللواء محمود حمزة ومنعه من صعود الطائرة مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وعلى خلفية هذه الاشتباكات سقطت قذيفة على الملكية مول بمنطقة عين زارة دون تسجيل إصابات.

وأضاف مراسل “اخبارليبيا24” أن حالة من الهلع والخوف بين العائلات بعد سقوط القذيفة وسماع الرماية بمحيط الملكية مول في عين زارة.

وأشار المراسل إلى أن الااشتباكات المسلحة بالقرب من عمارات الطبي وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت قوة تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة قد قامت بإنزال آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة من أن يستقل الطائرة بمطار معيتيقة الدولي حيث كان متجهًا إلى مدينة مصراتة رفقة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

15 أغسطس، 2023 12:08 ص
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