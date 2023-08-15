تواصل الامتحانات في طرابلس المركز وتأجيلها في سوق الجمعة وعين زارة

أخبار ليبيا 24

تواصلت امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تأجيلها في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة.

وأجرى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، زيارة تفقدية للجنة الإمتحانية مدرسة الفيحاء بمراقبة التعليم ببلدية طرابلس المركز، رفقة مدير مكتب الإعلام والاتصال بالوزارة، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة، وعزت ذلك إلى التوتر الأمني.

ويمتحن أمام لجنة مدرسة الفيحاء 37 طالبة بالقسم العلمي في مادة اللغة الإنجليزية، و11 طالبة بالقسم الأدبي في مادة الفلسفة.

وقالت رئيسة اللجنة الإمتحانية مدرسة الفيحاء، كميلة الهوني، إن الامتحانات باللجنة تسير بالصورة المطلوبة دون تسجيل أي حالة غياب، أو تأخير يذكر.

وتأكد المقريف خلال جولته التفقدية باللجنة من عدم وجود ملاحظات، وأن الأسئلة الإمتحانية كانت من المنهج المقرر ولا تتضمن أي أخطاء.

وأكد المقريف حرص الوزارة على سلامة الطالبات والطلاب جميعا، وأوضح متابعة الوزارة عن كثب التطورات الحاصلة، متعهدا بعدم تعريض الطلاب للخطر، مشيرا في ذات السياق إلى قرار تأجيل الامتحانات في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوات اللواء 444 قتال، تسبب في ترويع سكان المدينة وإغلاق منشآتها العامة فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي لم تحصى حتى الآن.

واندلعت الاشتباكات على خلفية اختطاف قوات جهاز الردع آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخرج.