بسبب التوتر الأمني.. تعليق الدراسة والامتحانات في جامعة طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت جامعة طرابلس، مساء الإثنين، عن تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية التوترات الأمنية بجنوب المدينة.

وتشهد جنوب طرابلس توترات أمنية نتيجة احتجاز آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة، من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

واندلعت الاشتباكات على خلفية اختطاف قوات جهاز الردع آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخرج.

وسمع دوي إطلاق النار في مناطق متفرقة في طرابلس منها بجوار مول الملكية في عين زارة وبجوار مستشفى طرابلس الطبي وسيمافرو بطريق الشط وغيرها من المناطق.

وتبادل الفصيلان إعلان أسر عدد من قواتهم، حيث أعلن جهاز الردع أسر سرية كاملة بكامل أسلحتها وعتادها، وعلى الجانب الآخر أعلن اللواء 444 أسر مجموعة تابعة لميليشيا القضائية الموالية لجهاز الردع في عين زارة.