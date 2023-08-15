باتيلي يحث كافة الأطراف في طرابلس على وقف التصعيد واحترام رغبة الليبيين في الاستقرار

أخبار ليبيا 24

حث المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، كافة الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الجارية في طرابلس.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة له عبر تويتر: “تذكرنا الأحداث الحالية بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة”.

ودعا باتيلي جميع الأطراف إلى ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين، وتابع: “أشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس، وأذكر جميع الأطراف بضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين”.

وشارك المبعوث بيانا للبعثة الأممية حذرت فيه من تأثيرات وخيمة على المدنيين جراء الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس الإثنين، وذكرت جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

أحث جميع الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار. تذكرنا الأحداث الحالية بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة. — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) August 15, 2023

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوات اللواء 444 قتال، تسبب في ترويع سكان المدينة وإغلاق منشآتها العامة فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي لم تحصى حتى الآن.

واندلعت الاشتباكات على خلفية اختطاف قوات جهاز الردع آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخرج.

وسمع دوي إطلاق النار في مناطق متفرقة في طرابلس منها بجوار مول الملكية في عين زارة وبجوار مستشفى طرابلس الطبي و سيمافرو بطريق الشط وغيرها من المناطق.

وتبادل الفصيلان إعلان أسر عدد من قواتهم، حيث أعلن جهاز الردع أسر سرية كاملة بكامل أسلحتها وعتادها، وعلى الجانب الآخر أعلن اللواء 444 أسر مجموعة تابعة لميليشيا القضائية الموالية لجهاز الردع في عين زارة.