انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية في تونس بشكل ملحوظ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انخفض إنتاج الكهرباء في تونس خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 8 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم؛ وصل إنتاج الطاقة إلى 8470 غيغاواط في الساعة، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ لتوريد الكهرباء من الجزائر ليساهم في تغطية 12 بالمائة من الاحتياجات المحلية، وفقًا للتقرير.

وفي سياقٍ منفصل، سجّلت إيرادات السياحة في تونس منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ الـ 20 من يوليو 1.07 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 51% على أساس سنوي، وفق ما ذكرته وزارة السياحة التونسية.

من جهتهِ أكد المعهد الوطني للإحصاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر يونيو الماضي.

المعهد قال في تقريره إنه رصد تباطؤ معدل التضخم إلى 9.3% مقارنةً ببلوغه 9.6% خلال شهر مايو ليقترب من أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، بحسب ما نقلته وكالة اقتصاد الشرق.

وفي وقتٍ سابق.. وقعَ كل من تونس ومجموعة البنك الدولي اتفاقية تحت تعريف: قرض قيمته 268.4 مليون دولار؛ وذلك بُغية لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.

وكالة الأنباء التونسية، أوضحت أن المشروع المعروف باسم ألماد من المقرر أن يربط شبكات الكهرباء بين تونس وأوروبا.