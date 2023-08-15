الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من الاشتباكات في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ، إزاء أعمال العنف في طرابلس، مطالبة بالتراجع الفوري عن التصعيد.

وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس، في تغريدة على تويتر: “نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في طرابلس”.

حثت السفارة الأمريكية على التراجع الفوري عن التصعيد من أجل الحفاظ على المكاسب الليبية الأخيرة نحو الاستقرار والانتخابات.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوات اللواء 444 قتال، تسبب في ترويع سكان المدينة وإغلاق منشآتها العامة فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي لم تحصى حتى الآن.

واندلعت الاشتباكات على خلفية اختطاف قوات جهاز الردع آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخرج.