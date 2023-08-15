الوطنية لحقوق الإنسان تناشد أطراف النزاع في طرابلس ضبط النفس وعدم التصعيد

أخبارليبيا24

ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع ف طرابلس بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد لحماية لأرواح.

وشددت اللجنة في بيان لها على ضرورة تغليب الحوار حقنًا للدماء ومنعا لتدمير الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الأمن الوطني والسلم الأهلي.

وطالبت اللجنة جميع أطراف النزاع والجهات الأمنية والعسكرية بالوقف الفوري لأعمال العُنف والاشتباكات المسلحة الجارية في مناطق وأحياء العاصمة طرابلس.

وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عدم تعريض حياة وسلامة الأبرياء للخطر.