حفاظا على المال العام.. النيابة العامة تبحث مع أبو جناح آلية إجراء المناقصات العامة والمحدودة

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بحث مكتب النائب العام، مع نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلف، رمضان أبو جناح، الجوانب الفنية والقانونية للجنة تقويم العطاءات بقطاع الصحة، والملاحظات على آلية التفتيش على أصناف المعدات والأدوية المتعاقد لاستيرادها.

وأكد بيان للمكتب، أنه تم الاتفاق على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول تتلاءم مع لائحة العقود الإدارية وعمل لجان العطاءات بما يحفظ المال العام.

وتناول اللقاء، استعراض تعليقات هيئة النيابة حول الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بعمل لجنة فحص وتقويم العطاءات في قطاع الصحة؛ وطرح ما تلاحظ لدى سلطة التحقيق حول آلية تسيير إجراءات التفتيش على الأصناف المتعاقد عليها؛ وكيفية تعيين الجهة التي تسند إليها مهمة فحصها وقبولها.