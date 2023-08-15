الصين تُعلن وقفها نشر نسب البطالة بين الشباب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أوقفت الصين نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب؛ وذلك بالتزامن مع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال.

وبحسب آخر إحصائية..أظهرت التقارير معاناة اقتصاد الصين للتعافي من حقبة الجائحة، إذ سجلت البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً نسبة قياسية بلغت 21.3% في يونيو الماضي.

وسجل معدل البطالة الإجمالية من 5.2% في يونيو إلى 5.3% في يوليو بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.

وفي وقتٍ سابق.. سجل معدل البطالة بين الشباب في الصين رقماً قياسياً خلال شهر يونيو الماضي.

المكتب الوطني للإحصاء في الصين؛ نشر بياناتٍ حديثة أوضحت أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، سجل رقماً قياسياً خلال يونيو الماضي عند 21.3 بالمئة.

بدوها تحذر السلطات الصينية، من أن الوضع قد يزداد سوءاً مع بدء الخريجين الجدد في البحث عن عمل، وذلك بعد أن أكد المتحدث بالمكتب الوطني الصيني، ولينغوي، أنّ شهر يوليو من المرجح أن يكون أعلى وسط توقعات بتخرج ما يقرب من 12 مليون طالب هذا العام، وفق البيانات.

وفي سياقٍ منفصل… أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى 3.193 تريليون دولار أمريكي في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.17651 تريليون دولار أمريكي المسجل في الشهر الأسبق.