الصحة تدعو إلى التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها العاجلة إلى جميع فصائل الدم لإنقاذ حياة المصابين جراء اشتباكات في بعض المناطق جنوب طرابلس.

ودعت الوزارة من لديه القدرة على التبرع إلى التوجه فورا إلى نقاط خصصتها في مصرف الدم بطريق الشط – طرابلس، ومستشفى الحوادث أبوسليم، ومستشفى طرابلس المركزي (شارع الزاوية)، وسيارة التبرع المتمركزة بميدان الجزائر.

كما حثت وزارة الصحة بحكومة الوحدة في وقت سابق المواطنين بضرورة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

وطالبت الوزارة، كافة الأطباء والعناصر الطبية والطبية المساعدة بطرابلس العاملين بالمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بضرورة التوجه لمقار عملهم وتلبية نداء الواجب وبقاءهم على أهبة الاستعداد لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتعامل مع حالات الطوارئ.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوات اللواء 444 قتال، تسبب في ترويع سكان المدينة وإغلاق منشآتها العامة فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي لم تحصى حتى الآن.

واندلعت الاشتباكات على خلفية اختطاف قوات جهاز الردع آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخرج.