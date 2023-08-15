السفارة البريطانية تُعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعربت السفارة البريطانية في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات العنيفة التي تشهدها طرابلس، لافتة إلى أن حماية أرواح المدنيين أمر بالغ الأهمية.

وشاركت السفارة بيانا للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد فورا والدخول في حوار.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، حث المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، كافة الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الجارية في طرابلس.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة له عبر تويتر: “تذكرنا الأحداث الحالية بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة”.

ودعا باتيلي جميع الأطراف إلى ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين، وتابع: “أشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس، وأذكر جميع الأطراف بضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين”.

وشارك المبعوث بيانا للبعثة الأممية حذرت فيه من تأثيرات وخيمة على المدنيين جراء الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس الإثنين، وذكرت جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.