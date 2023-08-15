الدبيبة يطالب الطرابلسي والحداد بالتدخل لفض القتال بطرابلس بين الردع واللواء 444 قتال

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة للجيش، الفريق محمد الحداد، بالتدخل لوقف الاشتباكات في طرابلس المندلع منذ يوم الإثنين بين جهاز الردع واللواء 444 قتال.

وطالب الدبيبة، بضرورة التدخل الأجهزة التابعة للداخلية والوحدات المساندة لفض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من الشرطة والعمل على استتباب الأمن.

يأتي ذلك بينما لازالت الاشتباكات في طرابلس مشتعلة منذ مساء الإثنين بين على خلفية اعتقال جهاز لآمر اللواء 444، محمود حمزة.

وأكدت مصادر بأن جهاز الردع سلّم آمر اللواء 444 قتال إلى جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي.

وأكد شهود، استمرار القتال حتى وقت قريب بين الطرفين في منطقتي صلاح الدين وعين زارة جنوبي طرابلس.

وأكد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 تصاعد الدخان في سماء العاصمة طرابلس واستخدام أسلحة ثقيلة وسط مناطق الاشتباكات.

وأكدت مصادر بأن جهاز الردع سلّم آمر اللواء 444 قتال إلى جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي.