البعثة الأممية تدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد في طرابلس

15 أغسطس، 2023 1:21 م
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البعثة الأممية_ليبيا
البعثة الأممية_ليبيا

أخبار ليبيا 24 

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الثلاثاء عن بالغ قلقها تجاه الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس.

ودعت البعثة الأممية إلى الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة، وتطالب الأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين.

وذكرت البعثة الأممية أنّ العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وكشفت البعثة أن العنف ليس الحل ويجب الحفاظ على المكاسب الأمنية التي حققت في السنوات الأخيرة، مذكرة جميع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن الاستقرار  النسبي وتهيئة البيئة لإجراء انتخابات شاملة.

15 أغسطس، 2023 1:21 م
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