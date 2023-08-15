بسبب الاشتباكات.. الأفريقية تنقل رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مصراتة

أخبار ليبيا 24

قررت الخطوط الجوية الأفريقية نقل رحلاتها اليوم الثلاثاء من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار مصراتة الدولي، نظرا للظروف الراهنة والخارجة في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيانها على موقع فيسبوك، أشارت إلى إقلاع الرحلة 970 (مصراتة – إسطنبول) في الثانية والنصف ظهرا، ورحلة 436 (مصراتة – الإسكندرية) في الرابعة عصرا، ورحلة 454 (مصراتة – تونس) في السابعة إلا خمس دقائق مساء.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوات اللواء 444 قتال، تسبب في ترويع سكان المدينة وإغلاق منشآتها العامة فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي لم تحصى حتى الآن.

واندلعت الاشتباكات على خلفية اختطاف قوات جهاز الردع آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخرج.

وسمع دوي إطلاق النار في مناطق متفرقة في طرابلس منها بجوار مول الملكية في عين زارة وبجوار مستشفى طرابلس الطبي و سيمافرو بطريق الشط وغيرها من المناطق.

وتبادل الفصيلان إعلان أسر عدد من قواتهم، حيث أعلن جهاز الردع أسر سرية كاملة بكامل أسلحتها وعتادها، وعلى الجانب الآخر أعلن اللواء 444 أسر مجموعة تابعة لميليشيا القضائية الموالية لجهاز الردع في عين زارة.

وأعلنت شركات الطيران عن تعليق رحلاتها إلى مطار معيتيقة بعد إغلاق المجال الجوي جراء الاشتباكات وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة.

كما أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري بكافة كلياتها اليوم الثلاثاء بسبب الاشتباكات الجارية، وتم إيقاف فعاليات ليالي طرابلس بالمدينة القديمة التي ترعاها حكومة الوحدة.