استمرار الاشتباكات في طرابلس رغم المناشدات المحلية والدولية بإيقافها

15 أغسطس، 2023 8:28 م
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أخبار ليبيا 24

لازالت الاشتباكات في طرابلس مشتعلة منذ مساء الإثنين بين اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتان لوزارة الداخلية، على خلفية اعتقال الأخيرة لآمر اللواء 444، محمود حمزة.

وأكد شهود، أن دوي تبادل إطلاق النار، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة يسمع في سماء طرابلس.

وأكد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 تصاعد الدخان في سماء العاصمة طرابلس واستخدام أسلحة ثقيلة وسط مناطق الاشتباكات.

ويأتي ذلك على الرغم من ورود معلومات تفيد بأن جهاز الردع سلّم آمر اللواء 444 قتال إلى جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي.

ممرات آمنة

وزارة الصحة بحكومة الوحدة، طالبت مساء اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع المسلح المندلع جنوب طرابلس، بتوفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

ودعا، نائب رئيس مجلس الوزراء المكلف بوزارة الصحة ، رمضان أبو جناح، طرفي النزاع إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

وقالت الوزارة، إن استهداف رجال وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم لواجباتهم، يعد خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويحول دون إنقاذ أرواح المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات.

دعوات لوقف القتال

وناشد الممثل الخاص للأمين لعام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، جميع الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار.

وقال باتيلي عبر موقع “إكس” “تويتر” سابقا إن هذه الأحداث الحالية تذكرنا بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة.

وقالت السفارة البريطانية إنها تشارك بعثة الأمم المتحدة في دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد فورا والدخول في حوار.

وكان رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، قد ناشد المتقاتلين بتحكيم لغة العقل ووقف القتال.

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15 أغسطس، 2023 8:28 م
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