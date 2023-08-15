أحلام “الدبيبة” وفشل السيطرة على العاصمة

أخبار ليبيا 24

قالت مصادر إعلامية إن الاشتباكات تجدد صباح اليوم الثلاثاء في الأربع شوارع السويحلي بمنطقة الخلة في طرابلس .

وأوضحت المصادر أن هناك تحشيد عسكري لمجموعة ما يسمى بـ القضائية في جزيرة الفرناج الآن .

واندلعت شرارة الاشتباكات حينما أقدمت ما تسمى بـ”الردع” باحتجاز محمود حمزة، آمر ما يسمى بـ”كتيبة 444 قتال”، أكبر قوتين مسلحتين في العاصمة، في مطار معيتيقة، أثناء توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة .

وأشارت المصادر إلى سقوط قذائف مدفعية على منازل المواطنين في طريق الشوك فجر اليوم، دون تسجيل أضرار بشرية حتى الآن .

وتعيد تلك الاشتباكات التي تجددت، الإثنين، بطرابلس، المخاوف من تبدد الأمل بالسلام والوصول لحل دائم يعيد الاستقرار إلى البلاد، عبر انتخابات ديمقراطية للحكومة والبرلمان.

وعلى إثرها دارت اشتباكات بينهما في عدة مناطق شملت طريق الشوك، والفرناج، والسبعة والداون في ‫ترهونة وعين زارة، ومنطقة مول “الملكية” وطريق الشط، وجميعها مناطق سكنية مدنية في طرابلس.

وعلى إثرها دارت اشتباكات بينهما في عدة مناطق شملت طريق الشوك، والفرناج، والسبعة والداون في ‫ترهونة وعين زارة، ومنطقة مول “الملكية” وطريق الشط، وجميعها مناطق سكنية مدنية في طرابلس.