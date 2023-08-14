وزير الخارجية الإيراني بصدد زيارة المملكة السعودية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادتْ وزارة الخارجية الإيرانية، أن زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للسعودية سيتم التخطيط لها في الوقت المناسب، بما يخدم الإرادة السياسية للبلدين.

المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، وخلال مؤتمر صحفي، قال إن العلاقات بين السعودية وإيران في تقدم، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى المملكة العربية السعودية، ستتم قريبًا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية .

وبحسب الوكالة.. أكد كنعان أنّ إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، يجب أن تعلن من قبل الحكومة السعودية، ولكنهما بدأتا العمل رسميا، في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين، وبناء على مذكرة رسمية من الجانب السعودي، وفق قوله.

وفي سياقٍ منفصل.. لقي 4 عناصر من القوات الشرطة الإيرانية، مصرعهم؛ جراء هجوم مسلح بالطريق الفاصل بين مدينتي خاش وتفتان بمحافظة بلوشستان قرب الحدود الباكستانية – الأفغانية.

وكالة تسنيم الإيرانية؛ قالت إن مسلحين أطلقوا النار على دورية لشرطة المرور وقتلوا 4 قرب نقطة لشرطة المرور بمدينة خاش الحدودية، وذلك عبر نصب كمين لسيارة شرطة… وأطلقوا النار عليهم، وأكدت الوكالة صدور أمر قضائي لملاحقة المسؤولين عن الهجوم.

وفي سياقٍ منفصل…كشف وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، عن مخطط للربط الكهربائي مع روسيا عبر مساري أذربيجان وأرمينيا.

الوزير الإيراني أكد في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، أنّ هناك مخططًا لربط شبكة الكهرباء الإيرانية بشبكة الكهرباء الروسية عبر مسارين أولهما أذربيجان وثانيهما عبر أرمينيا ومن ثم جورجيا.