ممثلو التبو في هيئة الدستور يفندون تصريحات نوح عبدالسيد حول التوافق على حقوقهم الدستورية

14 أغسطس، 2023 2:05 ص
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الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

أخبارليبيا24

فند ممثلي التبو في الهيئة التأسيسية للدستور المقاطعين تصريحات رئيس الهيئة نوح عبدالسيد حول الوصول إلى التوافق مع ممثلي المكونات الثقافية في مدينة صلالة العمانية على حقوقهم الدستورية.

وأكد ممثلو التبو في بيان لهم أن حوار صلالة لم يحدث فيه توافق مع ممثلي التبو في الهيئة وقد تم إصدار بيان بخصوصه من داخل صلالة بتاريخ 2016/4/7 تأكيدا على ذلك وبيانات لاحقا رفضا للمسودة.

وأفادوا أن اختزال قضايا الدستور العالقة في ما يهم المكون العربي ببرقة وطرابلس يعتبر تجاوزا للإعلان الدستوري واختزالا لليبيا داخل مكون واحد.

واعتبر ممثلو التبو أن تصريحات رئيس الهيئة لا ترتقي إلى حجم المسؤولية الملقاة على الهيئة لخلق دستور جامع لكل الليبيين.

ودعا ممثلو التبو الهيئة التأسيسية ورئيس البعثة الأممية إلى خلق حوار لإنتاج دستور واقعي يعالج كل القضايا التي تخص التبو والعرب والطوارق والأمازيغ.

14 أغسطس، 2023 2:05 ص
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