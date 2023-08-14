مستوى تاريخي.. الروبل الوسي ينخفض بأكثر من مائة مقابل الدولار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انخفضتْ قيمة الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار في ذات الوقت الذي قال فيه المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل، على حد قوله.

وبحسب بيانات بورصة موسكو فقد تم تداول الروبل بسعر 100.73 مقابل الدولار و110.22 مقابل اليورو عند الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى تسجّله العملة الروسية منذ 23 مارس من العام الماضي.

وفي سياقٍ منفصل.. كشفت وكالة رويترز للأنباء أن روسيا ضاعفت إنفاقها الدفاعي في عام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وبحسب الوكالة؛ يشكل إنفاق روسيا الدفاعي، ثلث إجمالي الإنفاق العام، حيثُ زاد الإنفاق الدفاعي 12% في النصف الأول من العام الحالي عن المستهدف الذي وضعته روسيا والذي كان يبلغ 54 مليار دولار.

ووفقًا للوكالة، تنصُ خطة الموازنة على إنفاق 17.1% من إجمالي الأموال على الدفاع الوطني، بحسب رويترز.

وفي ذات السياق.. تستعد البحرية الروسية لاستقبال 30 سفينة جديدة هذا العام.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال مراسم يوم البحرية الروسي السنوي قال: اليوم، روسيا تنفذ بكل ثقة مهام واسعة النطاق لتطبيق سياستها البحرية الوطنية، وتعمل على زيادة قوتها البحرية». وتابع: «هذا العام لوحده ستستقبل البحرية 30 سفينة جديدة من مختلف الأنواع