محصول أوكرانيا من القمح يتجاوز التوقعات لعام 2023

14 أغسطس، 2023 12:14 ص
1
محصول أوكرانيا من القمح يتجاوز التوقعات لعام 2023
محصول أوكرانيا من القمح يتجاوز التوقعات لعام 2023

 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تجاوز محصول أوكرانيا من الحبوب هذا العام التوقعات؛ بما يزيد بنسبة 5% عن عام 2022 بفضل أحوال الطقس.

وزارة الزراعة الأوكرانية؛ توقعتْ أن يصل محصول الحبوب في 2023 إلى نحو 56.4 مليون طن أو بما يزيد بنحو 2% عن العام الماضي.
وفي سياقٍ ذي صلة؛ اطلقت وزارة الدفاع الروسية طلقات تحذيرية تجاه سفينة شحن في جنوب غرب البحر الأسود، كانت في طريقها إلى أوكرانيا.

الوزراة؛ وفي بيانٍ لها أوضحتْ أن السفينة الدورية «فاسيلي بايكوف» أطلقت طلقات تحذيرية تجاه السفينة «سوكرو أوكان» بعدما لم يمتثل قبطانها لأمر بالتوقف للتفتيش، مشيرةً إلى أن السفينة «سوكرو أوكان» كانت في طريقها إلى ميناء إزميل الأوكراني، وتم إطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة أوتوماتيكية لإجبار السفينة على التوقف؛ وفقَ ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

و أعلنت أوكرانيا الخميس؛ فتحها ممرات «مؤقتة» على البحر الأسود لتصدير الحبوب رغم التهديدات الروسية.

14 أغسطس، 2023 12:14 ص
1

المزيد من الأخبار

روسيا تطلق طلقات تحذيرية صوب سفينة شحن حبوب في البحر الأسود

14 أغسطس، 2023 12:10 ص
المركزي المصري يرفض تمديد استثناء البنوك المحلية من التركيز الائتماني

المركزي المصري يرفض تمديد استثناء البنوك المحلية من التركيز الائتماني

14 أغسطس، 2023 12:08 ص
الأردن يسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات من سوريا

الأردن يسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات من سوريا

14 أغسطس، 2023 12:04 ص

والدٌ لشهيدين يتحدث لوكالتنا عن معارك ابنائه الضارية ضد الجماعات الإرهابية في الصابري

13 أغسطس، 2023 11:52 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى