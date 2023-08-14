قيمة التبادل التجاري المغربي – الجزائري تهوي إلى مستويات قياسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هوَتْ قيمة التبادل التجاري بين المغرب و الجزائر بنسبة 64 بالمائة خلال العام الماضي.

وبحسب بياناتٍ صادرة عن تقرير التجارة الخارجية للمغرب؛ سجلت ةقيمة التجارة انخفاضًا على 246 لامليون دولار، بينما تراجعت صادرات الرباط إلى الجزائر العام الماضي بنحو 22% إلى 79.3 مليون دولار، كما انخفضت وارداتها 71% إلى 166 مليون دولار، بحسب بيانات التقرير المغربي.

من جهةٍ أخرى.. تسعى الجزائر وتركيا لزيادة التبادل التجاري بينها بواقع 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.

التلفزيون الجزائري الرسمي، قال إن الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان جدّدا التزامهما حول إمكانية الزيادة؛ بعد جولة تبون الخارجية التي شملت كلاً من قطر والصين وتركيا.

ووفقًا لبيانات حكومية.. تعتبر الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الأفريقية، إذ يبلغ التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا 5 مليارات دولار، بينما تُقدّر الاستثمارات التركية في الجزائر بنحو 6 مليارات دولار، وفقًا للتلفزيون الجزائري.