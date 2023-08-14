عُمال الشركة الليبية للحديد والصلب ينظمون وقفة احتجاجية ويشكلون نقابة بدلية

أخبار ليبيا 24

نظم عدد من عمال الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية استهجنوا فيها ممارسات من يسمون أنفسهم بالنقابة العامة لعمال الشركة الليبية للحديد والصلب»، ومعبرين «عن استيائهم وامتعاضهم من هكذا تصرفات، وفق بيان الشركة.

وقالت الشركة إن عددا من عمال الشركة شكلوا جسما نقابيا يحمل اسم رابطة عمال الشركة الليبية للحديد والصلب.

وأكد بيان العمال في الوقفة الاحتجاجية أن “من يتكلمون باسم هذا الجسم (النقابة العامة) لا يمثلهم البتة”.

وأشار العمال في بيانهم إلى أن رابطة عمال الشركة الليبية للحديد والصلب الجديدة مهمتها رعاية حقوق العمال والذود عنهم وعن مصالحهم، إلى حين انتخاب نقابة تؤول إليها المهام والاختصاصات ذات العلاقة بالعمل النقابي.