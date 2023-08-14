عسكري لوكالتنا: العناصر الإرهابية جبانة و لم تقوى على المواجهة والقتال المباشر

أخبار ليبيا 24 – خــاص

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، نكشف من خلالها ملابسات الأحداث ونرويها كما هي بالتفصيل والأدلة على ألسنة أبطالها الأحرار الذين خاضوا معارك قتالية جمّة ورابطوا في المحاور القتالية حتى تحقق النصر المنشود، رغم نقص الإمدادات والذخائر والأسلحة من جهة، وتمويل العناصر الإرهابية من الأطراف الخارجية ومدّها بالسلاح والذخائر من جهة أخرى..

يبدأ بطل القصة التعريف بنفسه قائلا: أنا العسكري عبد القادر العبيدي، من كتيبة طارق بن زياد وكنت قبل ذلك أعمل في وزارة الداخلية.

قبل التحاقي.. اغتيل شقيقي إبراهيم الملقب ببيبي، بتاريخ الثاني عشر من مايو عام 2014، على يد العناصر الإرهابية بعد مقاومات وتهديداتٍ كثيرة.

يوضح العسكري عبد القادر العبيدي لوكالة أخبار ليبيا 24 عن أسباب التحاقه بالجيش الوطني قائلاً: ما دفعني للخروج والالتحاق بالجيش الوطني هو مسؤوليتي تُجاه وطني.. حيثُ حملنا بندقياتنا وقررّنا خوض هذه الحرب الضروس لتحرير وطننا، ولم تضعفنا قلة عتادنا وعدتنا، على الرغم من أن العدوّ كان يمتلك أسلحةً كثيرةً لا تعد ولا تحصى.. وكان يمتلك أجهزة حديثة للتفجير، نهيك عن مفخخاته التي كان يزرعها في كل مكان يجدهُ حتى في دمى الأطفال!

يتحدث البطل المغوار لوكالتنا عن الأساليب الدنيئة التي كان داعش يستخدمها في الحرب، فبحسب المُحارب البطل عبد القادر، وعديد الجنود البواسل الذين قابلناهم من خلال وكالة أخبار ليبيا 24، فإن عناصر داعش الإرهابية المتطرفة لم تكن تقوى على الحرب والمواجهة بشجاعة، ولم تندمج في المحاور القتالية وساحات الحرب المستعرة، بل كانت تختبئ في بيوت المدنيين وتفخخ مقتنياتهم وملابسهم، وتزرع الألغام والمتفجرات في كل مكانٍ.. دون التمييز بين المحاور القتالية وبيوت المدنيين.. كما أنهم اعتمدوا القصف العشوائي والقنصْ، ولم تقوى على المواجهة والحرب بشجاعة.

يستطرد قائلاً: لقد خٌضنا معارك كثيرة، وكنا نواصل الحرب لساعات طويلة ومستمرة، دون هوادة.. ومع توغلنا أكثر في المحاور القتالية كنا نغتنم أسلحة العدو؛ ما ولّد لدينا مخزنًا كافيًا، فضلاً عن أمدادات شيوخ القبائل والخيّرين من المناطق في مختلف ربوع ليبيا.

يواصل العسكري الحديث لوكالتنا عن إصابته قائلاً: لقد اصبت في محور الصابري في قدمي ولكنها إصابة تعتبر خفيفة بالمقارنة مع بقية الجرحى الذين لم يتحصلوا على العلاج حتى وقتنا هذا، فمنهم من تضررت أعينهم وفقدوا أبصارهم، وغيرهم كثر ممن هم بحاجة إلى تركيب الأطراف الصناعية.. وبينما يجلسُ الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مقعدين على كراسٍ متحركة، عاجزين عن شراء رغيف خبز لأبنائهم، يجلس الساسة متغطرسين على كراسي الحكم في الدولة.. وعلى الرغم من مطالباتنا المتكررة والمستمرة بضرورة الالتفات إلى ملف الجرحى، إلا أن المسؤولين أبوا أن يلتفتوا إلى هذا الملف الهام والشائك ولم يوّلوه الاهتمام الكافي، بل أغفلوهّ.