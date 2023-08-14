صادرات ميناء الحريقة النفطي تبلغ 3 ملايين برميل في النصف الأول من أغسطس 2023

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت، صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق، خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2023، ثلاثة ملايين برميل، وفق ما أكده مصدر مسؤول بالميناء لأخبار ليبيا 24، يوم الأحد.

وكان الميناء قد استقبل الأحد الناقلة النفطية (فرونت بريج) لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى بريطانيا.

وقال المسؤول، الذي فضّل عدم نشر اسمه، إنها الناقلة المليونية الثالثة خلال الشهر الجاري.

وميناء الحريقة هو أحد الموانئ النفطية الثمانية في ليبيا ويقع في أقصى شرق البلاد ويتبع شركة الخليج العربي للنفط. والقدرة التصديرية الشهرية للميناء تبلغ 6 ملايين برميل.

ويتم ضخ النفط الخام إلى ميناء الحريقة عبر أنبوب بطول 513 كلم وقطر 34 بوصة من حقلي مسلة والسرير المملوكين لشركة الخليج العربي النفط.