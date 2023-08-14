سقوط قذيفة على الملكية مول بمنطقة عين زارة تبعها اشتباكات مسلحة

أخبارليبيا24- خاص

أكد مراسل “أخبارليبيا24” اليوم الإثنين، سقوط قذيفة على الملكية مول بمنطقة عين زارة وأنباء عن تسجيل إصابات.

وأضاف المراسل أن حالة من الهلع والخوف بين العائلات بعد سقوط القذيفة وسماع الرماية بمحيط الملكية مول في عين زارة.

وأشار المراسل إلى أن الااشتباكات المسلحة بالقرب من عمارات الطبي وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت قوة تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة قد قامت بإنزال آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة من أن يستقل الطائرة بمطار معيتيقة الدولي حيث كان متجهًا إلى مدينة مصراتة رفقة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.