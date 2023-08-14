حماد: الحكومة وضعت الجنوب الليبي نصب أعينها من حيث التنمية

14 أغسطس، 2023 10:15 ص
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أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، أن الحكومة وضعت الجنوب الليبي كغيره من مناطق ليبيا نصب أعينها.

وقال حماد، في لقاء بأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرزق، الأحد، إن الحكومة ستسخر كل إمكانياتها من أجل دعم مواطني الجنوب في كافة النواحي.

وبحث حماد مع أعضاء المجلس احتياجات بلدية مرزق والوقوف على أحوال الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل دعمها وتعزيزها، والعمل من أجل تسريع عجلة التنمية والإعمار والاستثمار في الجنوب.

وشهد اللقاء استعراض ملف المصالحة الوطنية وجهود جبر الضرر، لحل المشاكل الاجتماعية وتوطيد السلم المجتمعي، بما ينعكس إيجابا ويحقق المزيد من الاستقرار.

 

 

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14 أغسطس، 2023 10:15 ص
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