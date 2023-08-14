حصيلة ضحايا حرائق غابات هاواي تواصل الارتفاع

14 أغسطس، 2023 6:03 م
1
حصيلة ضحايا حرائق غابات هاواي تواصل الارتفاع

 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تواصل حصيلة ضحايا حرائق غابات ماوي في هاواي الارتفاع وبالاقتراب من مائة قتيل، حتى هذه اللحظة.

وكالة الصحافة الفرنسية؛ وصفت الحادثة بالأكثر فتكًا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، وسط انتقادات للسلطات بسبب إدارتها المأساة، حيثُ أسفرت عن مقتل 96 شخصاً في ماوي.

بدوره قال قائد شرطة ماوي جون بيليتيه «لا أحد منا يعرف بعد حجم الكارثة؛ إن الحريق الذي حول بلدة لاهاينا الساحلية رماداً صهر حتى المعدن، داعياً أقارب المفقودين إلى الخضوع لاختبار الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا» وفقَة ما نقلتهُ الوكالة.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ سيتعرض أكثر من 50 مليون أمريكي لموجة حر شديدة هذا الأسبوع تمتد من كاليفورنيا حتى تكساس وفلوريدا، حيث تتصاعد موجة الحر عبر جنوب الولايات المتحدة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من وجود كتلة من الهواء الساخن فوق ولايات الصحراء الجنوبية الغربية ، حيث تتعرض أجزاء من أريزونا ونيفادا ونيو مكسيكو لارتفاع درجات حرارة

14 أغسطس، 2023 6:03 م
1

المزيد من الأخبار

تكالة يبحث مع السويحلي مسار المصالحة الوطنية

14 أغسطس، 2023 6:45 م

منتسبي حرس المنشآت النفطية يطالبون برفع رواتبهم

14 أغسطس، 2023 6:03 م
مستوى تاريخي.. الروبل الوسي ينخفض بأكثر من مائة مقابل الدولار

مستوى تاريخي.. الروبل الوسي ينخفض بأكثر من مائة مقابل الدولار

14 أغسطس، 2023 6:01 م
السيسي وملك الأردن يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية

السيسي وملك الأردن يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية

14 أغسطس، 2023 5:57 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى