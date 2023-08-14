حصيلة ضحايا حرائق غابات هاواي تواصل الارتفاع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تواصل حصيلة ضحايا حرائق غابات ماوي في هاواي الارتفاع وبالاقتراب من مائة قتيل، حتى هذه اللحظة.

وكالة الصحافة الفرنسية؛ وصفت الحادثة بالأكثر فتكًا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، وسط انتقادات للسلطات بسبب إدارتها المأساة، حيثُ أسفرت عن مقتل 96 شخصاً في ماوي.

بدوره قال قائد شرطة ماوي جون بيليتيه «لا أحد منا يعرف بعد حجم الكارثة؛ إن الحريق الذي حول بلدة لاهاينا الساحلية رماداً صهر حتى المعدن، داعياً أقارب المفقودين إلى الخضوع لاختبار الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الضحايا» وفقَة ما نقلتهُ الوكالة.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ سيتعرض أكثر من 50 مليون أمريكي لموجة حر شديدة هذا الأسبوع تمتد من كاليفورنيا حتى تكساس وفلوريدا، حيث تتصاعد موجة الحر عبر جنوب الولايات المتحدة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من وجود كتلة من الهواء الساخن فوق ولايات الصحراء الجنوبية الغربية ، حيث تتعرض أجزاء من أريزونا ونيفادا ونيو مكسيكو لارتفاع درجات حرارة