تكالة يبحث مع السويحلي مسار المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الإثنين، اجتماعا مع رئيسَ المجلس الأسبق عبدالرحمن السويحلي بمقر المجلس في طرابلس، حيث جرى التطرق خلال اللقاء للمستجدات السياسية في البلاد، ومسار المصالحة الوطنية.

وقدم السويحلي التهنئة لتكالة بانتخابه رئيسا ومنحهم الثقة له بتوليه الرئاسة، بشكلٍ ديموقراطي، ما يرسخ مفهوم التداول السلمي على السلطة والذي أكد عليه تكالة منذ أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وفق بيان للمجلس.

وأكد تكالة تواصله مع جميع الأطراف والمكونات والتعاون المشترك مع الجميع بما يخدم مصلحة البلاد، ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعكس رغبة الليبيين في انتخاب قادتهم وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.