تكالة وأبوجناح يبحثان تذليل الصعاب أمام مشروعات الصحة

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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، سبل تذليل الصعوبات التي تواجه ملفات ومشروعات الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع في ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، تناول أيضا المستجدات السياسية في البلاد، وأهمية مواصلة المساعي للتجهيز للاستحقاق الانتخابي وتحقيق الاستقرار.

وصباح اليوم الإثنين، التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع وزير التربية والتعليم، موسى المقريف.

وناقش الجانبان سير العملية التعليمية في كامل البلاد، والاستعدادات للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق في الثالث من الشهر المقبل، وجهود الوزارة في تهيئة المؤسسات التعليمية من خلال صرف ميزانيات تشغيلية لمراقبات التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التابعة لها.