تراجع أسعار النفط مع ثبات ارتفاع سعر الدولار

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط مخاوف بشأن تعثر الاقتصاد الصيني وارتفاع الدولار مقابل سبعة أسابيع من المكاسب بفعل تشديد الإمدادات من تخفيضات إنتاج أوبك +.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.84 بالمئة إلى 86.08 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.48 دولار للبرميل منخفضا 71 سنتا.

وتراجعت الأسعار مع توسع مؤشر الدولار الأمريكي في مكاسبه بعد زيادة أكبر قليلاً في أسعار المنتجين الأمريكيين في يوليو، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، على الرغم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نهاية رفع أسعار الفائدة.

يضغط الدولار القوي على الطلب على النفط من خلال جعل السلعة أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضات الإمدادات من جانب المملكة العربية السعودية وروسيا، وهي جزء من التحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهما، أو أوبك +، إلى تآكل مخزونات النفط خلال بقية هذا العام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حسبما أفادت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري يوم الجمعة.