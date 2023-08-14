بنغازي.. البلدية تعلن عودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى الشبكة العامة للمدينة

أخبار ليبيا 24

عاد تدفق مياه النهر الصناعي، اليوم الإثنين، إلى الشبكة العامة لمدينة بنغازي، وفق ما أعلنت بلدية بنغازي.

وفي بيان قالت البلدية: “بفضل من الله وتوفيقه ،ثم بجهود العاملين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدأت عودة تدفق المياه في الشبكة العامة لمياه الشرب بمدينة بنغازي”.

وأعلن، رئيس اللجنة الإدارية في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد الديب، الأحد، أن ضخ المياه إلى مدينة بنغازي سيكون الإثنين وفق المعدلات الطبيعية.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استكمال أعمال صيانة خط “إجدابيا – بنغازي” الذي تعرض لأضرار إثر انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة “41+360” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة إجدابيا.

وقد تسبب الانفجار في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.