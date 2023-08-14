المجلس العسكري في النيجر يقول إنه سيحاكم الرئيس المعزول بتهمة الخيانة العظمى

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قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في انقلاب الشهر الماضي، إنه سيحاكم الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى بسبب محادثاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية.

وسجن قادة الانقلاب بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة، ما أثار إدانة من القوى العالمية ودول غرب إفريقيا المجاورة، التي قامت بتفعيل قوة عسكرية احتياطية يمكن أن تتدخل لإعادة بازوم.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، أمادو عبد الرحمن، في بيان تلاه التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن السلطات العسكرية “جمعت الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع، بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.

وأضاف عبد الرحمن، أن هناك حملة تضليل ضد المجلس العسكري لمحاولة “إخراج أي حل تفاوضي للأزمة عن مساره من أجل تبرير التدخل العسكري باسم الإيكواس”.

وأجمع الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، على أنهم قلقون بشأن الظروف التي يحتجز فيها بازوم.

وقال حزب بازوم السياسي إن عائلته لا تحصل على مياه جارية أو طعام طازج أو أطباء، وقال بازوم لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنه بحاجة إلى زيارة الطبيب، بسبب إصابته بمرض خطير في القلب.

لكن المجلس العسكري قال، يوم الأحد، إن بزوم كان يزور طبيبه بانتظام وأن الزيارة الأخيرة كانت في 12 أغسطس.

وقال عبد الرحمن “بعد هذه الزيارة لم يثر الطبيب أي مخاوف بشأن الحالة الصحية للرئيس المعزول وأفراد أسرته”.