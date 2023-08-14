الغالبية تصوّت على أن الأوضاع الراهنة في ليبيا غير مناسبة لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

صوّتت الغالبية، في استطلاع لأخبار ليبيا 24، على أن الأوضاع الراهنة في ليبيا غير ملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وطرحت أخبار ليبيا 24 على متابعيها بمنصتي التواصل الاجتماعي “إكس” المعروف سابقا بـ “تويتر” و “فيسبوك”، سؤال: هل الأوضاع الراهنة في ليبيا مناسبة لإجراء الانتخابات؟

وأجاب 65.9 % من المشاركين على موقع “إكس” بـ (لا) بينما أجاب 34.1 % بـ (نعم).

وفي التعليقات كتب أحد المصوتين على موقع “إكس”: ” لا انتخابات في ليبيا.. لا سابقا لا حاليا لا مستقبلا.. ليت ليبيا تنسى الانتخابات وتبحث عن حل آخر مناسب”.

وكتب آخر على موقع “فيسبوك”: “أصلا مافيش انتخابات بكل.. بالعربي ليبيا أصبحت دولة عصابات سواء في الغرب أو الشرق والمستفيد من هذا كله دول الغرب أمّا الشعب الليبي يقعد متملح”.

ولازالت الأوضاع في ليبيا تشهد انقسامًا سياسيًا إذ توجد في الدولة الواقعة على ضفاف المتوسط حكومتان واحدة في الغرب وأخرى في الشرق.

ووسط هذا فإن هناك خطى متسارعة للعبور بالبلاد إلى إجراء انتخابات وسط إجماع محلي ودعم دولي.

ونجحت لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بعد سلسلة من الاجتماعات، في تحقيق خطوة هامة وإيجابية، حيث أعلنت اللجنة في مايو الماضي، تحقيق توافق، حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، وهي النقاط التي عوّقت إجراء انتخابات في البلاد، فيما لا يزال هناك جهود لتشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات.