السيسي وملك الأردن يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع الملك الأردني، عبد الله الثاني، في مصر؛ آخر مستجدات المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني؛ تباحث الطرفان قبيل قمة ثلاثية تجمعهما بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

بدوره جدّد ملك الأردن حرصهُ على توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ومواصلة الجهود لكسر الجمود في عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين،، بحسب البيان.

من جهتهِ السيسي، على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت في عمان أخيرًا.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة العلمين المصرية، قمة ثلاثية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.