البرهان: القوات المسلحة تحاول الوصول إلى انتخابات حرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفصحَ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن نية القوات المسلحة السودانية في الوصول إلى صيغة سياسية عادلة ومقبولة وصولًا إلى مرحلة إجراء انتخابات حرة، على حد تعبيره.

البرهان؛ وخلال كلمة له بمناسبة العيد الـ69 للقوات المسلحة السودانية، قال إن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، والتي تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شعبنا، الذي ظل منذ صبيحة 15 أبريل الماضي، يواجه أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب على أيدي ميلشيا المتمرد الخائن – محمد حمدان دقلو- حميدتي وأعوانه، على حد قوله.

وفي الأثناء… كشفت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 3 ملايين فرد نزحوا جراء الصراع في السودان.

المنظمة الدولية؛ قالت إن عدد النازحين، منذ اندلاع الصراع بالسودان في 15 أبريل الماضي، يفوق عدد النازحين المسجل على مدار الأعوام الأربعة الماضية، مشيرةً إلى فرار 926,841 شخصاً فرّوا إلى بلدان مجاورة للسودان.