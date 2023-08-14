الأردن يسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات من سوريا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اسقط الجيش الأردني، اليوم الأحد، طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محمّلة بمواد مخدرة.

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قالت في بيانٍ إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت ظهر اليوم، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية؛ وأوضحتْ أنه ومن خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال.

وفي سياقٍ منفصل.. قال الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني يوسف الشمالي، في تصريحاتٍ صحفية، إنهُ لا يمكن ربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم.

وكالة عمون؛ ذكرت أن تصريحات الشمالي جاءت ضمن جلسة حوارية مع طلاب جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك، حيث أوضح الشمالي أن هناك زيادة سنوية مقررة للقطاعين العام والخاص.

وبحسب الوكالة.. أكد الشمالي إلى أن الأمان الوظيفي غير موجود في القطاعين العام والخاص لمن لا يمتلك الكفاءة، معلنًا تثبيت الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يمتلك أي مهارة، وفق ما نقلته الوكالة الأردنية.

وفي وقتٍ سابق.. سجل معدل التضخم في الأردن خلال الثلث الأول من العام الجاري، تراجًعا ملحوظَا، ليصل إلى 3.7% انخفاضًا من 4.2% خلال الفترة الماضية من العام الماضي.