إيقاف مرتبات المعلمين المنقطعين عن العمل

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قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، إيقاف مرتبات المعلمين المنقطعين عن أعمالهم لحين مباشرتهم العمل، وذلك في إطار معالجة سد العجز في المعلمين، وفق بيان وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير المقريف ورئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، صباح اليوم الإثنين.

وناقش الجانبان سير العملية التعليمية في كامل البلاد، والاستعدادات للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق في الثالث من الشهر المقبل، وجهود الوزارة في تهيئة المؤسسات التعليمية من خلال صرف ميزانيات تشغيلية لمراقبات التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التابعة لها.

وأحاط وزير التربية والتعليم النائب بجهود الوزارة في ملفات صيانة المؤسسات التعليمية، وتوافر الكتاب المدرسي وإيصاله من مخازن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إلى المخازن الفرعية بالبلديات، ومنها للمؤسسات التعليمية.

واتفق المقريف وأبوجناح على الإعداد لتوقيع بروتوكول للتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والصحة، يتضمن إقامة حملات الكشف الصحي للتلاميذ والطلاب في كامل مراقبات التربية والتعليم وتأهيل الكوادر العاملة في مجالات الصحة المدرسية والدعم النفسي.