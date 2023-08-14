إنفوغرافيك| تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر يوليو 2023

14 أغسطس، 2023 12:45 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

1- الناقلة: ( كريت هيرو )
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: إيطاليا

2 – الناقلة: ( اولمبيك فلاق)
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: الهند

3- الناقلة: (زينث سبيرت)
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: الصين

4- الناقلة: (كريت هيرو)
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: إيطاليا

5- الناقلة (مارلين سيشيلي)
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: الصين

6- الناقلة (سي سافيري)
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: الصين

 

14 أغسطس، 2023 12:45 ص
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