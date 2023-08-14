إنفوغرافيك| تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر يوليو 2023
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
1- الناقلة: ( كريت هيرو )
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: إيطاليا
2 – الناقلة: ( اولمبيك فلاق)
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: الهند
3- الناقلة: (زينث سبيرت)
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: الصين
4- الناقلة: (كريت هيرو)
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: إيطاليا
5- الناقلة (مارلين سيشيلي)
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: الصين
6- الناقلة (سي سافيري)
الشحنة: مليون برميل نفط خام
الوجهة: الصين