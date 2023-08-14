إنفاذ القانون تؤكد إقفال عدد من الكسارات والمحاجر في زليتن وقصر خيار

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أعلنت إدارة إنفاذ القانون اليوم الأحد أنها أقفلت عددًا من الكسارات والمحاجر التي تعمل بدون تراخيص بمنطقتي زليتن وقصر خيار.

وأوضحت الإدارة أنها مستمرة في تأدية مهامها المكلفة بها حسب التعليمات الصادرة إليها في وقف وإقفال عدد من المحاجر والكسارات التي تعمل دون تراخيص لحين إثبات إجراءاتهم.

وأشارت الإدارة إلى أن الكسارات التي تم إقفالها اليوم نتيجة مخالفتها لنصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر ؛ واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالها.