أجهزة الأمن في بنغازي تعثر على جندي تابع للصاعقة مقتولا بالقرب من المدينة الرياضية

14 أغسطس، 2023 1:34 م
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أخبار ليبيا 24

عثرت أجهزة الأمن في بنغازي على شاب ثلاثيني مقتولا بالقرب من المدينة الرياضية، حيث باشرت في إجراء التحقيقات الفورية لمعرفة ملابسات القتل.

وسلمت الأجهزة الأمنية جثمان الشاب عماد سليمان المشيطي (37 عاماً) إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، لعرضة على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأفادت مصادر، أن المقتول هو أحد جنود القوات الخاصة (الصاعقة)، وأنه مصاب بطلق ناري في جهة الظهر، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة فورًا.

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14 أغسطس، 2023 1:34 م
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