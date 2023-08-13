عقب تصريح “صالح” بقرب خروج المرتزقة الأتراك .. وزير الدفاع التركي يوضح أسباب إرسال قوات تركية إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إنه «لا حل في ليبيا دون تركيا»، مضيفا أن بلاده تريد إنشاء جيش ليبي واحد.

ودافع غولر عن إرسال بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا، قائلًا في مقابلة مع قناة «حبر» التركية، مساء أمس السبت، إن تلك القوات أرسلت «استجابة لدعوة الحكومة السراج المنتهية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجهود التركية ساهمت في إطلاق المسار السياسي في ليبيا بعد تحقيق التواجد التركي التوازن بالبلاد، مؤكدا : “الجميع على دراية بأن لا حل في ليبيا دون تركيا، والجميع يعلم أهداف تواجد دول أخرى في ليبيا بخلاف تركيا التي ليست لها مآرب تلك الدول”.

وأشار غولر إلى الالتزام بمواصلة أنقرة أنشطتها في ليبيا، «انطلاقا من شعار ليبيا لليبيين».

وتأتي هذه التصريحات عقب يوم من لقاء أجرته قناة روسيا اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وكشف صالح خلال اللقاء على وجود تفاهم من الجانب التركي بضرورة حل الأزمة بين الليبيين فيما بينهم، وخروج القوات الأجنبية والاتجاه نحو الانتخابات.