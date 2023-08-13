ناقلة مليونية ثالثة خلال أغسطس من الحريقة إلى بريطانيا

13 أغسطس، 2023 11:19 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الأحد رسو الناقلة النفطية ( فرونت بريج) على رصبف المنياء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام إلى بريطانيا.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثالثة خلال شهر أغسطس الجاري، لافتًا إلى أنها قادمة من مالطا وتحمل علم جزر المرشال.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأفاد المصدر أن عمليات الإنتاج والشحن تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

13 أغسطس، 2023 11:19 م
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